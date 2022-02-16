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Руководство «Реал» раскритиковало Анчелотти за оборонительный футбол в матче с «ПСЖ»

Руководство «Реал» недовольной игрой команды в матче с «ПСЖ»
Карен Саркисян
Корреспондент

Руководство «Реал» недовольной игрой команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:1), сообщает ESPN 16 февраля.

По информации источника, руководство мадридского клуба раскритиковало главного тренера Карло Анчелотти за оборонительный футбол, а также защитника Дани Карвахаль за игру против нападающего парижан Килиана Мбаппе.

По мнению руководства, отсутствие в составе такого игрока, как Мбаппе, стало решающим фактором в поражении во встрече с парижским клубом.

Ответная игра между «Реалом» и «ПСЖ» состоится 9 марта в Мадриде. Начало — 23:00 (мск).

Источник: https://www.espn.com/soccer/real-madrid-espreal_madrid/story/4594983/real-madrid-hierarchy-angry-with-carlo-ancelottidani-carvajal-in-psg-loss-sources
Карло Анчелотти
Килиан Мбаппе
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