Руководство «Реал» раскритиковало Анчелотти за оборонительный футбол в матче с «ПСЖ»

Руководство «Реал» недовольной игрой команды в матче с «ПСЖ»

Руководство «Реал» недовольной игрой команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:1), сообщает ESPN 16 февраля.

По информации источника, руководство мадридского клуба раскритиковало главного тренера Карло Анчелотти за оборонительный футбол, а также защитника Дани Карвахаль за игру против нападающего парижан Килиана Мбаппе.

По мнению руководства, отсутствие в составе такого игрока, как Мбаппе, стало решающим фактором в поражении во встрече с парижским клубом.

Ответная игра между «Реалом» и «ПСЖ» состоится 9 марта в Мадриде. Начало — 23:00 (мск).