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Гвардиола: «Бернарду — бывший игрок «Бенфики». Матч со «Спортингом» был особенным для него»

Гвардиола оценил игру полузащитника Силвы в матче со «Спортингом»
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил игру полузащитника Бернарду Силвы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со «Спортингом» (5:0).

«Я всегда говорил, что Бернарду идеальный игрок, — приводит слова Гвардиолы Sky Sports. — С мячом Силва более чем исключителен».

По словам тренера, у полузащитника есть все для того, чтобы решать исходы встреч.

«Лиссабон — родной город Силвы, и он любит сюда возвращаться. Бернарду — бывший игрок «Бенфики». Матч со «Спортингом» был особенным для него», — сказал Гвардиола.

В прошедшей встрече полузащитник оформил дубль. Ответная игра пройдет 9 марта в Манчестере и начнется в 23.00 по московскому времени.

Источник: https://www.skysports.com/football/news/11679/12542852/sporting-lisbon-0-5-manchester-city-pep-guardiola-lauds-bernardo-silva-after-scoring-twice-on-his-return-to-lisbon
Бернарду Силва
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