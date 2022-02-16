Гвардиола оценил игру полузащитника Силвы в матче со «Спортингом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил игру полузащитника Бернарду Силвы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со «Спортингом» (5:0).

«Я всегда говорил, что Бернарду идеальный игрок, — приводит слова Гвардиолы Sky Sports. — С мячом Силва более чем исключителен».

По словам тренера, у полузащитника есть все для того, чтобы решать исходы встреч.

«Лиссабон — родной город Силвы, и он любит сюда возвращаться. Бернарду — бывший игрок «Бенфики». Матч со «Спортингом» был особенным для него», — сказал Гвардиола.

В прошедшей встрече полузащитник оформил дубль. Ответная игра пройдет 9 марта в Манчестере и начнется в 23.00 по московскому времени.