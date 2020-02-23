Руководство «ПСЖ» раскритиковало игроков за вечеринку после поражения в Дортмунде

Руководство «ПСЖ» недовольно поведением своих звезд, сообщает L'Equipe. По информации издания, спортивный директор парижан Леонардо провел собрание с командой, раскритиковав ряд публикаций в социальных сетях с празднования дней рождения Мауро Икарди, Эдинсона Кавани и Анхеля Ди Марии. Футболисты устроили вечеринку после поражения от дортмундской «Боруссии» (1:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов. Критике игроков подверг и главный тренер команды Томас Тухель.

— Можете быть уверены, мы недовольны этими видео и фото, — сказал Тухель. — Я был удивлен на самом деле. Мы говорили об этом внутри команды. Это должно оставаться внутри.