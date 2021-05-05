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Рубен Диаш признан лучшим игроком матча «Манчестер Сити» — «ПСЖ»

00:21
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Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш признан лучшим игроком ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (2:0). Португалец отыграл всю встречу и помог своей команды сохранить ворота в неприкосновенности. После игры ему вручили памятный приз.

Манчестер Сити — ПСЖ

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры