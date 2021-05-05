Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш признан лучшим игроком ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (2:0). Португалец отыграл всю встречу и помог своей команды сохранить ворота в неприкосновенности. После игры ему вручили памятный приз.