Фердинанд — о Месси, Неймаре и Мбаппе: «Это великие игроки, но к ним нужно предъявлять более высокие требования»
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался об игре нападающих «ПСЖ» Лионеля Месси, Неймара и Килиана Мбаппе в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:2).
«Защитники видят, что они остаются впереди, и позволяют так себя вести, — приводит слова Фердинанда Talksport со ссылкой на BT Sport. — Это великие игроки, но к ним нужно предъявлять более высокие требования. Такое непозволительно в лучших командах. Нельзя, чтобы подобное происходило, если ты хочешь выигрывать титулы».
После пяти туров группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» набрал восемь очков и занимает второе место в турнирной таблице группы A. «Манчестер Сити» с 12 очками возглавляет группу. Обе команды гарантировали себе участие в 1/8 финала.
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Дополнительная информация:
https://talksport.com/football/991132/rio-ferdinand-lionel-messi-neymar-kylian-mbappe-psg/
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