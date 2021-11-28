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Фердинанд — о Месси, Неймаре и Мбаппе: «Это великие игроки, но к ним нужно предъявлять более высокие требования»

Фердинанд раскритиковал Месси, Неймара и Мбаппе за игру против «Манчестер Сити»
09:47
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался об игре нападающих «ПСЖ» Лионеля Месси, Неймара и Килиана Мбаппе в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:2).

«Защитники видят, что они остаются впереди, и позволяют так себя вести, — приводит слова Фердинанда Talksport со ссылкой на BT Sport. — Это великие игроки, но к ним нужно предъявлять более высокие требования. Такое непозволительно в лучших командах. Нельзя, чтобы подобное происходило, если ты хочешь выигрывать титулы».

После пяти туров группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» набрал восемь очков и занимает второе место в турнирной таблице группы A. «Манчестер Сити» с 12 очками возглавляет группу. Обе команды гарантировали себе участие в 1/8 финала.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Динамо

П2

22%

2.02

1X

20%

1.85

ТБ 2.0

18%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.60

Ф1 (-1.0)

22%

2.02

ТМ 3.5

15%

1.41
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Зенит

П2

30%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.78

Обе забьют - да

21%

1.73

Дополнительная информация:

https://talksport.com/football/991132/rio-ferdinand-lionel-messi-neymar-kylian-mbappe-psg/

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Карен Саркисян все материалы автора

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