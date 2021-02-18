Роналду курьезно потерял мяч в матче с «Порту»
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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду столкнулся со своим партнером Алексом Сандру и потерял мяч в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту» (1:2).
Алекс Сандро эталонно встретил Роналду и не дал пройти к воротам «Порту» ??— Матч ТВ (@MatchTV) February 17, 2021
Хотя подождите... pic.twitter.com/vPhKTMqepy
Единственный мяч у итальянского клуба забил Федерико Кьеза. Ответная игра состоится в Италии 9 марта.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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