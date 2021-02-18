Роналду требовал назначить пенальти в концовке матча с «Порту»
01:17
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду был недоволен судейством в конце матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту» (1:2). Он требовал назначить пенальти. Португалец продолжал выражать недовольство и после завершения игры.
Единственный мяч у итальянского клуба забил Федерико Кьеза. Ответная игра состоится в Италии 9 марта.
На последней минуте Криш рухнул в штрафной «Порту» и выпрашивал пенальти. Но судья дал финальный свисток.— Матч ТВ (@MatchTV) February 17, 2021
А не было ли нарушения? ?? pic.twitter.com/CX4646E9GR
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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