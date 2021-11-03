«Милан» — «Порту»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
Стали известны стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов между «Миланом» и «Порту».
«Милан»: Тэтэрушану, Калабрия, Беннасер, Тонали, Жиру, Диас, Томори, Романьоли, Тео Эрнандес, Леау, Салемакерс.
«Порту»: Кошта, Занузи, Мангулу, Пепе, Жоау Мариу, Маруланда, Оливейра, Вилья, Монтейро, Тареми, Барбоза.
Матч «Милан» — «Порту» начнется в 20.45 по московскому времени.
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