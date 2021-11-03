«Реал» — «Шахтер»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
Стали известны стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Шахтером».
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Кроос, Каземиро, Модрич, Васкес, Бензема, Винисиус.
«Шахтер»: Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Майкон, Алан Патрик, Мудрик, Тете, Фернандо.
Матч «Реал» — «Шахтер» начнется в 20.45 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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