Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий высказался о том, чего не хватило петербургскому клубу в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (0:1).

«Может, чуть побыстрее надо быть, — приводит слова Ракицого официальный сайт «Зенита». — И не так сильно переживать. Посмотрите на соперников. Они ошибаются, делают тот же прием еще, еще, и у них проходит. У нас не прошло — и все. Ментальность. Если это убрать, все получится. У нас есть техничные бразильцы, Артем хорошо играет головой, Сердар бегает, защитники вроде ничего. Опорники — я же говорю: за Барриосом все следят. Хорошая команда! Надо ментально расслабиться, мне кажется, и все».

Защитник поделился мнением о шансах петербуржцев побороться за выход в плей-офф турнира.

«Для нас все решится в Турине. Если выиграем, шанс будет. Мне кажется, надо расслабиться. Чего нам ­терять-то? Надо выходить, показывать хороший футбол и забивать голы. Забьем — они побегут отыгрываться, мы им еще забьем», — сказал он.

Встреча «Зенита» с «Ювентусом» состоится 2 ноября в Турине. Начало игры — в 23:00 по московскому времени.ъ

После 3-х туров группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» набрал 3 очка и расположился на 3-м месте в турнирной таблице группы H. «Ювентус» с 9 баллами идет на 1-й позиции.