Де Шильо пропустит игру с «Зенитом» из-за травмы бедра

Защитник «Ювентуса» Маттиа Де Шильо получил травму задней поверхности бедра, сообщает La Gazzetta dello Sport. По информации источника, 29-летний итальянец попустит из-за повреждения 10 дней.

Таким образом, защитник пропустит встречу 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом». Матч состоится 2 ноября в Турине. Начало — в 23:00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне Де Шильо провел 6 встречи и отметился 1 результативной передачей.

После 3-х туров группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» набрал 3 очка и расположился на 3-м месте в турнирной таблице группы H. «Ювентус» с 9 баллами идет на 1-й позиции.