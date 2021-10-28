Де Шильо пропустит игру с «Зенитом» из-за травмы бедра
Защитник «Ювентуса» Маттиа Де Шильо получил травму задней поверхности бедра, сообщает La Gazzetta dello Sport. По информации источника, 29-летний итальянец попустит из-за повреждения 10 дней.
Таким образом, защитник пропустит встречу 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом». Матч состоится 2 ноября в Турине. Начало — в 23:00 по московскому времени.
В нынешнем сезоне Де Шильо провел 6 встречи и отметился 1 результативной передачей.
После 3-х туров группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» набрал 3 очка и расположился на 3-м месте в турнирной таблице группы H. «Ювентус» с 9 баллами идет на 1-й позиции.
Дополнительная информация:
https://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-A/Juventus/28-10-2021/juve-de-sciglio-infortunato-tempi-recupero-quali-partite-salta-4202107495166.shtml
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