Три года трагедии в римском метро перед матчем «Рома» — ЦСКА в Лиге чемпионов
23 октября 2018 года в римском метро пострадали российские болельщики, направлявшиеся на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Рома» — ЦСКА (3:0).
Инцидент случился на станции «Репубблика», эскалатор вышел из строя и резко ускорился, металлические ступени стали ломаться и зажевывать пассажиров у спуска на станцию. Всего в результате аварии пострадали около 30 человек.
Виноватыми в трагедии были признаны четыре человека — сотрудники римской подземки и транспортной компании. Им предъявлено обвинение в мошенничестве с государственными закупками.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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