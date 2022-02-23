Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 03:18

«Игра порой была слишком открытой». Пулишич — о победе над «Лиллем»

Пулишич прокомментировал победу над «Лиллем»
Евгений Козинов
Корреспондент

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич после победы над «Лиллем» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что в ответной встрече легко не будет.

«Забивать всегда приятно. Теперь у нас хорошее положение, хотя все понимают, что во Франции легко не будет. Нужно больше работать над контролем мяча. Порой казалось, что матч идет слишком открытый, но ты ждешь чего-то подобного в матче с хорошей командой

Хотелось бы лучше контролировать мяч. Сегодня игра порой была слишком открытой, хотя подобного стоит ожидать, когда играешь с классным соперником. Сегодня мы здорово оборонялись, и это действительно важно", — цитирует пресс-служба УЕФА Пулишича.

Ответная игра состоится 16 марта во Франции. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/8 финала
22 февр, 23:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
2:0
Лилль
Голы
Хаверц, 8 (1:0), Пулишич, 63 (2:0)
Челси
Менди Рюдигер Алонсо (Сарр, 80) Кристенсен Тиагу Силва Аспиликуэта Канте Ковачич (Лофтус-Чик, 51) Зиеш (Сауль, 60) Хаверц Пулишич (Вернер, 80)
Лилль
Лео Жардим Зеки Челик Тиагу Джало (Гудмундссон, 77) Ботман Жозе Фонти Шека Ренату Санчеш (Бен Арфа, 81) Андре Онана (Бурак Йылмаз, 65) Бамба Давид (Жегрова, 81)
Предупреждения
Лофтус-Чик 83’  -  Бен Арфа 87’
Судьи
Мансано (Испания)
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033901--chelsea-vs-losc/
Кристиан Пулишич
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Лилль
ФК Челси
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Британский бегун-олимпиец получил срок за помощь наркоторговцам. Дикая история в легкой атлетике
Дело Валиевой не помешает России вернуть гимн и флаг в декабре
Реклама
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2021/22: 1/8 финала
Фонте считает, что «Лилль» может обыграть «Челси» в ответном матче
Эмери оценил игру Влаховича в матче с «Вильярреалом»
Парехо считает, что «Вильярреал» заслуживал победу в матче с «Ювентусом»
«Неверно сыграли позиционно». Данилу — о пропущенном голе от «Вильярреала»
Эмери рассчитывает на победу над «Ювентусом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов
«Я уверен в своей команде». Аллегри прокомментировал ничью с «Вильярреалом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Парехо считает, что «Вильярреал» заслуживал победу в матче с «Ювентусом»

Эмери оценил игру Влаховича в матче с «Вильярреалом»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости