Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич после победы над «Лиллем» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что в ответной встрече легко не будет.

«Забивать всегда приятно. Теперь у нас хорошее положение, хотя все понимают, что во Франции легко не будет. Нужно больше работать над контролем мяча. Порой казалось, что матч идет слишком открытый, но ты ждешь чего-то подобного в матче с хорошей командой

Хотелось бы лучше контролировать мяч. Сегодня игра порой была слишком открытой, хотя подобного стоит ожидать, когда играешь с классным соперником. Сегодня мы здорово оборонялись, и это действительно важно", — цитирует пресс-служба УЕФА Пулишича.

Ответная игра состоится 16 марта во Франции. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.