Пулишич признан лучшим игроком матча «Челси» — «Порту»
01:20
Нападающий «Челси» Кристиан Пулишич признан лучшим игроком ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Порту» (0:1). 22-летний американец вышел на поле в стартовом составе и отыграл всю встречу. После финального свистка ему вручили специальный приз игрока матча.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры
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