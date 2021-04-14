Нападающий «Челси» Кристиан Пулишич признан лучшим игроком ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Порту» (0:1). 22-летний американец вышел на поле в стартовом составе и отыграл всю встречу. После финального свистка ему вручили специальный приз игрока матча.