Маттеус заявил, что Флик покинет «Баварию» в конце сезона

Бывший игрок «Баварии» Лотар Маттеус после матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:0) сказал, что главный тренер Ханс-Дитер Флик покинет команду в конце сезона и возглавит сборную Германии.

«Это был последний матч Флика в Лиге чемпионов в качестве главного тренера «Баварии», — сказал Маттеус в эфире Sky Deutschland 14 апреля. — Он является первым выбором для Немецкого футбольного союза, чтобы заменить Йоахима Лева. Он примет предложение летом».

Ранее стало известно, что Лев покинет сборную после завершения чемпионата Европы.