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Маттеус заявил, что Флик покинет «Баварию» в конце сезона

01:11
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Бывший игрок «Баварии» Лотар Маттеус после матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:0) сказал, что главный тренер Ханс-Дитер Флик покинет команду в конце сезона и возглавит сборную Германии.

«Это был последний матч Флика в Лиге чемпионов в качестве главного тренера «Баварии», — сказал Маттеус в эфире Sky Deutschland 14 апреля. — Он является первым выбором для Немецкого футбольного союза, чтобы заменить Йоахима Лева. Он примет предложение летом».

Ранее стало известно, что Лев покинет сборную после завершения чемпионата Европы.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры