Пулишич о победе над «Ньюкаслом»: «Смешанные чувства»

Полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич отреагировал на вылет «россонери» из Лиги чемпионов, несмотря на победу над «Ньюкаслом» (2:1) в заключительном туре групповой стадии турнира.

«Смешанные чувства. Мы довольны результатом и игрой во втором тайме. Но нам нужна была победа «Боруссии». К сожалению для нас, она не выиграла», — цитирует игрока пресс-служба УЕФА.

«Милан» набрал 8 очков и занял третье место. «ПСЖ», ставший вторым, также набрал 8 очков, но прошел в плей-офф Лиги чемпионов по дополнительным показателям.