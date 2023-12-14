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Полузащитник «Антверпена» Вермерен о победе над «Барселоной»: «Я счастлив, как ребенок. Мы сделали что-то великое»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Полузащитник «Антверпена» Артур Вермерен поделился эмоциями от победы над «Барселоной» (3:2) в матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

«Я очень доволен результатом и очень горжусь командой. Думаю, мы сделали что-то великое сегодня. Когда я забил, я был счастлив, как ребенок. Моя мечта сбылась. Надеюсь, моя семья мной гордится», — приводит официальный сайт УЕФА слова Вермерена.

Победа над «Барселоной» стала для «Антверпена» первой в истории Лиги чемпионов.

Бельгийская команда заняла последнее, четвертое место в группе H с 3 очками в 6 матчах и вылетела из еврокубков.

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