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Фанаты «Црвены Звезды» напали на болельщиков «Манчестер Сити» перед матчем ЛЧ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Около 30 болельщиков «Црвены Звезды» напали на фанатов «Манчестер Сити» перед матчем 6-го тура Лиги чемпионов (2:3).

По информации источника, нападению в одном из баров поверглись около 20 болельщиков английского клуба. Нападавшие избили фанатов «Манчестер Сити» палками, после чего скрылись. Белградская полиция ведет розыск участников нападения. Отмечается, что «Манчестер Сити» сотрудничал с полицией и помог фанатам добраться до стадионов, а после игры с «Црвеной Звездой» людей сопровождала полиция.

«Манчестер Сити» одержал 6 побед в 6 матчах и с 18 очками занял первое место в группе G. «Лейпциг» (12 очков) стал вторым и также сыграет в плей-офф Лиги чемпионов. «Црвена Звезда» набрала одно очко и заняла четвертое место в группе.

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ФК Манчестер Сити
ФК Црвена Звезда
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