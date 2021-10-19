«ПСЖ» одержал волевую победу над «Лейпцигом» благодаря дублю Месси

«ПСЖ» одержал волевую победу над «РБ Лейпцигом» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов — 3:2. Встреча прошла на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже.

В составе хозяев отличились Килиан Мбаппе (9-я минута) и Лионель Месси (67-я и 74-я). Свой второй гол аргентинец забил с пенальти «паненкой». На 90+4-й минуте Мбаппе не реализовал 11-метровый, пробив выше ворот. У гостей голы на счету Андре Силвы (28-я) и Норди Мукьеле (57-я).

Ранее в группе A «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Брюгге» (5:1).

Французы занимают первое место в группе (7 очков), «Ман Сити» — второй (6 очков), бельгийцы — третьи с четырьмя очками, у немцев очков нет и последняя строчка в квартете.

3 ноября в 4-м туре «РБ Лейпциг» и «ПСЖ» сыграют в Германии, а «Манчестер Сити» и «Брюгге» — в Англии.

Лига чемпионов

Группа A

«ПСЖ» (Франция) — «РБ Лейпциг» (Германия) — 3:2 (1:1)

Голы: Мбаппе, 10 (1:0). Андре Силва, 28 (1:1). Мукьеле, 57 (1:2). Месси, 67 (2:2). Месси, 74 — с пенальти (3:2).

Нереализованный пенальти: Мбаппе, 90+4 (мимо).

«ПСЖ»: Навас, Маркиньюс, Кимпембе, Хакими, Нуну Мендеш, Эррера (Вейналдум, 61), Гей (Данилу Перрейра, 61), Верратти, Месси, Дракслер (Керер, 90), Мбаппе.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Клостерманн (Гвардиол, 71), Мукьеле, Симакан (Хенрикс, 83), Лаймер, Нкунку, Айдара (Мориба, 62), Адамс, Анхелиньо (Поульсен, 83), Андре Силва (Форсберг, 83).

Предупреждения: Орбан, 18. Симакан, 38. Гей, 48. Хакими, 64. Адамс, 84.

Судья: Гвида (Италия).

19 октября. Париж. Стадион «Парк де Пренс».