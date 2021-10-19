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«Интер» одержал победу в матче с «Шерифом»

19 октября, 23:54
«Интер» - «Шериф» - 3:1. Фото Reuters
«Интер» - «Шериф» - 3:1. Фото Reuters
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«Интер» обыграл «Шериф» (3:1) в матче третьего тура группового турнира Лиги чемпионов.

В составе победителей отличились Эдин Джеко, Артуро Видаль и Стефан де Врей. У гостей ударом со штрафного забил Себастьен Тилль.

«Шериф» с шестью очками остался лидером группы D. У «Интера» четыре очка и третье место.

Лига чемпионов

Группа D

3-й тур

«Интер» (Италия) — «Шериф» (Молдавия) — 3:1 (1:0)

Голы: Джеко, 34 (1:0). Тилль, 52 (1:1). Видаль, 58 (2:1). де Врей, 67 (3:1).

«Интер»: Ханданович, де Врей, Димарко (Бастони, 53), Шкриньяр, Дюмфрис, Видаль (Гальярдини, 75), Брозович (Коларов, 85), Барелла, Джеко (Санчес, 75), Перишич (Сенси, 85), Мартинес.

«Шериф»: Челядник, Бруну, Кристиану, Дуланто, Арболеда, Костанца, Коловос (Кожокару, 84), Тилль, Аддо (Николов, 75), Траоре (Кожокарь, 90), Кастаньеда (Раделич, 46).

Предупреждения: Димарко, 51. Кожокару, 88.

Судья: Маккели (Нидерланды).

19 октября. Милан. Стадион «Джузеппе Меацца».

Интер — Шериф

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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