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Лига чемпионов: «ПСЖ» — «Лейпциг», «Атлетико» — «Ливерпуль» и другие матчи 19 октября

09:55
«Ливерпуль» в гостях сыграет против «Атлетико». Фото instagram.com/liverpoolfc
«Ливерпуль» в гостях сыграет против «Атлетико». Фото instagram.com/liverpoolfc
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Сегодня, 19 октября, состоятся очередные матчи группового турнира Лиги чемпионов.

Группа А

«Брюгге» — «Манчестер Сити» (19.45 мск)

Брюгге — Манчестер Сити

«ПСЖ» — «Лейпциг» (22.00 мск)

ПСЖ — РБ Лейпциг

Группа В

«Атлетико» — «Ливерпуль» (22.00)

Атлетико — Ливерпуль

«Порту» — «Милан» (22.00)

Порту — Милан

Группа С

«Бешикташ» — «Спортинг» (19.45)

Бешикташ — Спортинг

«Аякс» — «Боруссия» Д (22.00)

Аякс — Боруссия Д

Группа D

«Шахтер» — «Реал» (22.00)

Шахтер Д — Реал

«Интер» — «Шериф» (22.00)

Интер — Шериф

Лига чемпионов: новости, статьи, расписание всех матчей группового раунда и турнирные таблицы

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Сергей Ревенко все материалы автора
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