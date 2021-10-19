Лига чемпионов: «ПСЖ» — «Лейпциг», «Атлетико» — «Ливерпуль» и другие матчи 19 октября
09:55
Сегодня, 19 октября, состоятся очередные матчи группового турнира Лиги чемпионов.
Группа А
«Брюгге» — «Манчестер Сити» (19.45 мск)
«ПСЖ» — «Лейпциг» (22.00 мск)
Группа В
«Атлетико» — «Ливерпуль» (22.00)
«Порту» — «Милан» (22.00)
Группа С
«Бешикташ» — «Спортинг» (19.45)
«Аякс» — «Боруссия» Д (22.00)
Группа D
«Шахтер» — «Реал» (22.00)
«Интер» — «Шериф» (22.00)
Лига чемпионов: новости, статьи, расписание всех матчей группового раунда и турнирные таблицы
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