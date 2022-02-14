«ПСЖ» подтвердил, что Серхио Рамос пропустит матч с «Реалом»

Серхио Рамос пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала»

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос не сыграет в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала», сообщает официальный сайт клуба.

Указано, что испанец продолжает восстанавливаться от травмы икроножной мышцы. В ближайшее время он будет тренироваться по индивидуальной программе. Точный срок восстановления не назван.

Первая игра между «ПСЖ» и «Реалом» состоится 15 февраля в Париже. Начало в 23.00 по московскому времени. Ответная — 9 марта в Мадриде.

35-летний Рамос играл в «Реале» с 2005 по 2021 год. В составе мадридской команды защитник четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.