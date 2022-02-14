Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 18:12

«ПСЖ» подтвердил, что Серхио Рамос пропустит матч с «Реалом»

Серхио Рамос пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала»
Серхио Рамос.
Фото ФК «ПСЖ»

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос не сыграет в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала», сообщает официальный сайт клуба.

Указано, что испанец продолжает восстанавливаться от травмы икроножной мышцы. В ближайшее время он будет тренироваться по индивидуальной программе. Точный срок восстановления не назван.

Первая игра между «ПСЖ» и «Реалом» состоится 15 февраля в Париже. Начало в 23.00 по московскому времени. Ответная — 9 марта в Мадриде.

35-летний Рамос играл в «Реале» с 2005 по 2021 год. В составе мадридской команды защитник четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

Серхио Рамос
Лига чемпионов УЕФА
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Большунов, золотые лыжники и бронзовые герои: победы России на неделе Олимпиады
Пытка Камилы Валиевой остановлена: суд решил, что 15-летняя фигуристка из России имеет право на Олимпиаду и мечту
Реклама
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2021/22: 1/8 финала
Бензема хочет сыграть с «ПСЖ». Решение об участии в матче будет принято с Анчелотти
Винисиус: «Анчелотти — великий тренер со множеством трофеев, и он любит молодых футболистов»
Винисиус: «Бензема — прекрасный человек и великий футболист. Он отличается от других и дает «Реалу» очень много»
Матч «Интер» — «Ливерпуль» в Лиге чемпионов обслужит польская бригада арбитров
Рамос не сыграет с «Реалом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Бензема — в заявке «Реала» на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бензема хочет сыграть с «ПСЖ». Решение об участии в матче будет принято с Анчелотти
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости