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Сегодня, 18:30

Кимпембе в восторге от возможности сыграть против «Реала»

Евгений Петров
Корреспондент

Защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе поделился ожиданиями от матчей 1/8 финала Лиги против «Реала».

«Мы толком форму и не теряли, — цитирует защитника официальный сайт УЕФА. — Конечно, была небольшая пауза на праздники, но очень короткая. Мы остаемся профессионалами и продолжаем работать. Пусть даже между матчами продолжительная пауза, пусть даже много времени на то, чтобы вернуть себя в режим Лиги чемпионов, мы все равно изо дня в день работаем ради этих игр на тренировках и даже через матчи готовимся к играм против «Реала».

Конечно, впереди статусный поединок. Ждем его с нетерпением. Мы в восторге от возможности участвовать в подобных встречах. Мы для того и выбрали профессию футболистов, чтобы принимать участие в таких матчах. Надо быть готовым провести топовую игру, особенно если хотим победить такую команду, как «Реал».

Первая игра между «ПСЖ» и «Реалом» состоится 15 февраля в Париже. Начало в 23.00 по московскому времени. Ответная пройдет 9 марта в Мадриде.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/0272-14712a42c133-73f885dea816-1000--%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8C%D1%8E-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC-%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B5/
Преснель Кимпембе
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