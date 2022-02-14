Кимпембе в восторге от возможности сыграть против «Реала»

Защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе поделился ожиданиями от матчей 1/8 финала Лиги против «Реала».

«Мы толком форму и не теряли, — цитирует защитника официальный сайт УЕФА. — Конечно, была небольшая пауза на праздники, но очень короткая. Мы остаемся профессионалами и продолжаем работать. Пусть даже между матчами продолжительная пауза, пусть даже много времени на то, чтобы вернуть себя в режим Лиги чемпионов, мы все равно изо дня в день работаем ради этих игр на тренировках и даже через матчи готовимся к играм против «Реала».

Конечно, впереди статусный поединок. Ждем его с нетерпением. Мы в восторге от возможности участвовать в подобных встречах. Мы для того и выбрали профессию футболистов, чтобы принимать участие в таких матчах. Надо быть готовым провести топовую игру, особенно если хотим победить такую команду, как «Реал».

Первая игра между «ПСЖ» и «Реалом» состоится 15 февраля в Париже. Начало в 23.00 по московскому времени. Ответная пройдет 9 марта в Мадриде.