Бензема хочет сыграть с «ПСЖ». Решение об участии в матче будет принято с Анчелотти

Участие Бензема в матче «Реала» с «ПСЖ» находится под вопросом

Участие нападающего «Реала» Карима Бензема в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» находится под вопросом, сообщает AS 14 февраля.

По информации источника, 34-летний француз хочет сыграть в предстоящей встрече, но решение об участии в игре примет вместе с главным тренером Карло Анчелотти.

Отмечается, что сегодня вечером «Реал» проведет тренировку на стадионе «Парк де Пренс», после чего станет понятна степень готовности нападающего.

Напомним, что Бензема, который из-за травмы подколенного сухожилия пропустил три последних матча, попал в заявку мадридского клуба на встречу с «ПСЖ».

Первая игра между парижанами и мадридцами состоится 15 февраля в Париже. Ответная — 9 марта в Мадриде. Оба матча начнутся в 23.00 по московскому времени.