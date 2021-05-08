Президент УЕФА Чеферин предложит отстранить «Реал», «Барселону» и «Ювентус» от еврокубков

Президент УЕФА Александер Чеферин после финала Лиги чемпионов предложит наказать клубы, которые официально не вышли из Суперлиги.

Как сообщает El Partidazo de COPE, глава организации хочет отстранить «Ювентус», «Реал» и «Барселону» от еврокубковых турниров на два года.

Напомним, достигли соглашения с УЕФА и вышли из проекта Суперлиги «Арсенал», «Атлетико», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Тоттенхэм» и «Челси». В то же время «Реал», «Барселона» и «Ювентус» не объявили о своем выходе и заявляли о своей приверженности этому проекту. Ранее сообщалось, что эти клубы могут отлучить от еврокубков на два года.