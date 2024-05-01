«Боруссия» — «ПСЖ»: Мбаппе и Дембеле сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы дортмундской «Боруссии» и «ПСЖ» на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов.

Игра пройдет в Дортмунде. Начало — в 22.00 по московскому времени.

«Боруссия»: Кобель, Маатсен, Шлоттербек, Хуммельс, Рейерсон, Забитцер, Джан, Санчо, Брандт, Адейеми, Фуллкруг.

«ПСЖ»: Доннарумма, Мендеш, Эрнандес, Маркиньос, Хакими, Руис, Витинья, Заир-Эмери, Барколя, Мбаппе, Дембеле.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Боруссия» — «ПСЖ».