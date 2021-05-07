Президент УЕФА Чеферин пообещал разобраться с оставшимися в Суперлиге клубами
Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал соглашение с клубами, которые официально объявили об отказе от выступлений в Суперлиге. В то же время он отметил, что организация будет разбираться с теми, кто этого не сделал.
«Две недели назад на Конгрессе УЕФА я говорил, что организации приходится проявить силу, чтобы признать ошибку, особенно в наш век социальных медиа, — цитирует президента официальный сайт УЕФА 7 мая. — Эти клубы сделали это. Принимая намерение и желание клубов исправить вызванную ими дестабилизацию, УЕФА хочет закрыть эту главу и двигаться вперед с конструктивным настроем.
Объявленные меры носят серьезный характер, но никакие финансовые штрафы не пойдут в пользу УЕФА. Средства будут реинвестированы в детско-юношеский и массовый футбол в локальных сообществах по всей Европе, в том числе в Великобритании.
Эти клубы быстро осознали свои ошибки и предприняли действия, чтобы продемонстрировать раскаяние и приверженность европейскому футболу. О клубах, которые остались в так называемой «Суперлиге», этого сказать нельзя. УЕФА будет разбираться с ними дальше».
Достигли соглашения с УЕФА и вышли из проекта Суперлиги «Арсенал», «Атлетико», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Тоттенхэм» и «Челси». В то же время «Реал», «Барселона» и «Ювентус» не объявили о своем выходе и заявляли о своей приверженности этому проекту. Ранее сообщалось, что эти клубы могут отлучить от еврокубков на два года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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