Президент УЕФА Чеферин пообещал разобраться с оставшимися в Суперлиге клубами

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал соглашение с клубами, которые официально объявили об отказе от выступлений в Суперлиге. В то же время он отметил, что организация будет разбираться с теми, кто этого не сделал.

«Две недели назад на Конгрессе УЕФА я говорил, что организации приходится проявить силу, чтобы признать ошибку, особенно в наш век социальных медиа, — цитирует президента официальный сайт УЕФА 7 мая. — Эти клубы сделали это. Принимая намерение и желание клубов исправить вызванную ими дестабилизацию, УЕФА хочет закрыть эту главу и двигаться вперед с конструктивным настроем.

Объявленные меры носят серьезный характер, но никакие финансовые штрафы не пойдут в пользу УЕФА. Средства будут реинвестированы в детско-юношеский и массовый футбол в локальных сообществах по всей Европе, в том числе в Великобритании.

Эти клубы быстро осознали свои ошибки и предприняли действия, чтобы продемонстрировать раскаяние и приверженность европейскому футболу. О клубах, которые остались в так называемой «Суперлиге», этого сказать нельзя. УЕФА будет разбираться с ними дальше».

Достигли соглашения с УЕФА и вышли из проекта Суперлиги «Арсенал», «Атлетико», «Интер», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Милан», «Тоттенхэм» и «Челси». В то же время «Реал», «Барселона» и «Ювентус» не объявили о своем выходе и заявляли о своей приверженности этому проекту. Ранее сообщалось, что эти клубы могут отлучить от еврокубков на два года.