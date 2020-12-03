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Президент «ПСЖ» рад, что команда проявила единство в матче с «Манчестер Юнайтед»

03:37
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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи доволен сплоченностью команды, продемонстрированной в матче 5-го тура Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».

— Мы очень гордимся нашими игроками, — цитирует RMC Аль-Хелаифи. — Это был решающий матч. Мы хотели показать, что всегда были сплоченными в больших матчах и в важные моменты. Продолжим в этом направлении, так как «ПСЖ» еще не вышел в плей-офф, поэтому это наша цель.

Манчестер Юнайтед — ПСЖ

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 5-й тур




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