Президент «ПСЖ» рад, что команда проявила единство в матче с «Манчестер Юнайтед»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи доволен сплоченностью команды, продемонстрированной в матче 5-го тура Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».

— Мы очень гордимся нашими игроками, — цитирует RMC Аль-Хелаифи. — Это был решающий матч. Мы хотели показать, что всегда были сплоченными в больших матчах и в важные моменты. Продолжим в этом направлении, так как «ПСЖ» еще не вышел в плей-офф, поэтому это наша цель.