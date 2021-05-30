Председатель «Авангарда» встретился с агентом Криштиану Роналду перед финалом Лиги чемпионов

Председатель «Авангарда» Александр Крылов встретился с футбольным агентом Жорже Мендешем перед финалом Лиги чемпионов.

«Председатель СД ХК «Авангард» Александр Крылов перед финалом ЛЧ в Порту встретился с Жорже Мендешем, одним из самых известных агентов в мировом футболе», — говорится в публикации «Авангарда» в Twitter, к которой приложена совместная фотография Крылова и Мендеша.

Председатель СД ХК «Авангард» Александр Крылов перед финалом ЛЧ в Порту встретился с Жорже Мендешем, одним из самых известных агентов в мировом футболе, в офисе агентства Gestifute. Жозе Моуринью у нас уже был, кого из подопечных Жорже теперь ждём в Балашихе? Ваши варианты? pic.twitter.com/RJc2CqR3wv — ХК Авангард (@hcavangardomsk) May 29, 2021

Клиентами агентства Мендеша являются нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, тренер Жозе Моуринью и многие другие звезды футбола.

В феврале 2019 года Жозе Моуринью посещал матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — СКА (2:0) в качестве почетного гостя.