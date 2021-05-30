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Председатель «Авангарда» встретился с агентом Криштиану Роналду перед финалом Лиги чемпионов

10:11
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Председатель «Авангарда» Александр Крылов встретился с футбольным агентом Жорже Мендешем перед финалом Лиги чемпионов.

«Председатель СД ХК «Авангард» Александр Крылов перед финалом ЛЧ в Порту встретился с Жорже Мендешем, одним из самых известных агентов в мировом футболе», — говорится в публикации «Авангарда» в Twitter, к которой приложена совместная фотография Крылова и Мендеша.

Клиентами агентства Мендеша являются нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, тренер Жозе Моуринью и многие другие звезды футбола.

В феврале 2019 года Жозе Моуринью посещал матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — СКА (2:0) в качестве почетного гостя.

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