Как фанаты «Челси» отпраздновали победу в Лиге чемпионов. Фото, видео

В субботу, 29 мая, «Челси» в финале Лиги чемпионов победил «Манчестер Сити» со счетом 1:0. Единственный гол в конце первого тайма забил Кай Хаверц. После победы болельщики «Челси» отправились на улицы Лондона праздновать завоевание главного клубного трофея.

Как фанаты «Челси» отпраздновали победу в Лиге чемпионов. Фото Reuters

Как фанаты «Челси» отпраздновали победу в Лиге чемпионов. Фото Reuters

«Челси» в этом сезоне занял четвертое место в чемпионате Англии, что дает право на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Как фанаты «Челси» отпраздновали победу в Лиге чемпионов. Фото AFP

Для клуба это вторая победа в ЛЧ в истории. Ранее «синие» побеждали в 2012 году, в финале обыграв «Баварию» (1:1, 4:3 — по пенальти). Еще один раз (в 2008 году) «Челси» играл в финале, но проиграл «Манчестер Юнайтед» (1:1, 5:6 — по пенальти). Тот финал прошел в Москве на стадионе «Лужники».