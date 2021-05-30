«Это было легендарно! Дайте Канте «Золотой мяч»!» Реакция болельщиков «Челси» на победу в Лиге чемпионов

«Челси» обыграл «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов со счетом 1:0 и во второй раз в истории стал победителем турнира.

Единственный гол в матче забил полузащитник «синих» Кай Хаверц.

Болельщики лондонского клуба эмоционально отреагировали на победу в еврокубке.

Siphillipssport: «Я говорил это в 2012 году и повторю снова: каждый из этих игроков и тренеров — абсолютный герой в истории клуба, вне зависимости от того, что было до этого и что бы ни произошло потом. Они бились до крови ради этого кубка. Герои!»

Lormi: «Это было легендарно! Они пришли, увидели и победили!»

Aworicool: «Я проснулся с очень широкой улыбкой на лице. Лучшее время, чтобы жить и быть фанатом «Челси»!»

BurnitonSkido: «Черт возьми, «Челси»! Я обожаю тебя! Это был один из лучших моментов в моей жизни».

Qamran_mir: «Прекрасно видеть, как «Челси» справился с «Манчестер Сити» в этом сезоне. Три победы. Команду критиковали за 4-е место в чемпионате, но победа в Лиге чемпионов — последний гвоздь в крышку гроба критиков. После этого триумфа у нас будет команда гораздо сильнее, чем в 2012 году».

Mishra_baibhav: «Еще одна причина, по которой я хотел победы «Челси» — я хотел увидеть Канте с кубком. Все с первого взгляда влюбляются в игру этого парня».

DavidsMindset: «Канте заслуживает получить «Золотой мяч». Он просто выжигает центр поля. Все еще в шоке от прошлой ночи и финала Лиги чемпионов».

MensahOscar: «Все еще не верю, что «Челси» выиграл Лигу чемпионов после такого тяжелого сезона. Все, что ни происходит, происходит к лучшему»

AhmadMaqsood26: «Надо отдать должное и Фрэнку Лэмпарду. Он заложил фундамент для этого успеха. Он верил в Мэйсона Маунта, когда в того не верили болельщики. Он был человеком, благодаря которому к нам перешли такие игроки, как Тиагу Силва. Спасибо Лэмпарду за все».