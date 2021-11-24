После гола Ракицкого в матче «Мальме» — «Зенит» на поле выбежал болельщик
01:14
«Зенит» ушел от поражения в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мальме» — 1:1. Защитник Ярослав Ракицкий забил с пенальти в добавленное ко второму тайму время.
После этого на поле стадиона в Швеции выбежал болельщик российской команды.
«Зенит» гарантировал себе третье место в турнирной таблице группы H и участие в плей-офф Лиги Европы, в пяти матчах петербуржцы набрали четыре очка.
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