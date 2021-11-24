«Зенит» ушел от поражения в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мальме» — 1:1. Защитник Ярослав Ракицкий забил с пенальти в добавленное ко второму тайму время.

После этого на поле стадиона в Швеции выбежал болельщик российской команды.

«Зенит» гарантировал себе третье место в турнирной таблице группы H и участие в плей-офф Лиги Европы, в пяти матчах петербуржцы набрали четыре очка.