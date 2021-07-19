Португальский агент считает, что у «Спартака» есть преимущество над «Бенфикой»

Португальский агент Паулу Барбоза оценил результаты жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Московский «Спартак» начнет турнир дома против лиссабонской «Бенфики».

«Веселая встреча будет. У «Спартака» есть хороший шансы пройти дальше. Руй Витория — человек, который лучше всех в мире знает «Бенфику». Он там работал, знает всех игроков. Плюс для «Бенфики» это практически первый матч, самое начало сезона, а «Спартак» уже прошел предсезонку. «Бенфике» обычно трудно играть в самом начале. «Спартак» — сильный соперник, а португальская команда в прошлом году вылетела от «ПАОК» на этом же этапе. И тогда тоже соперника тренировал португалец, а в случае со «Спартаком» все еще лучше, потому что здесь Витория, человек из «Бенфики». Так что у «Спартака» есть преимущество», — сказал Барбоза «СЭ».

Первый матч состоится 3 или 4 августа в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».