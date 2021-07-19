Народный артист, болельщик «Спартака» Денис Мацуев в разговоре с «СЭ» оценил шансы красно-белых в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов против «Бенфики».

«Все команды хотят попасть в группу Лиги Чемпионов, будет невероятная борьба. «Бенфика» — очень серьезный соперник, они выступают в еврокубках каждый год. Наверное, сыграл суеверный момент, попалась бывшая команда нашего тренера. Руй должен знать, как играет Бенфика, он тренировал их четыре года. Витория знает Португальский футбол, это облегчит подготовку к матчу. Товарищеские матчи радуют глаз, перспективы пройти дальше есть», — сказал Мацуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Сегодня, 19 июля, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. Руй Витория тренировал «Бенфику» с 2015 по 2019 год.