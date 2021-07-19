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Смородская: «Не верю, что «Спартак» выйдет в групповой этап Лиги чемпионов»

14:20
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» оценила шансы «Спартака» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов против «Бенфики».

«Я не верю, что «Спартак» выйдет в групповой этап. По многим причинам. Ну и что Руй Витория? Мы не знаем ничего о нем. Мы не знаем, на что он способен. Состав слабый, играем в очень отсталый древний футбол. Витория работал в «Бенфике»? И что дальше то? «Бенфике» надо противостоять, это надо уметь делать. У нас низкие скорости в чемпионате, у нас плохой отбор игроков. У всех команд, не только у «Спартака». У меня большие вопросы», — сказала Смородская «СЭ».

Смородская также считает, что все команды в квалификации Лиги чемпионов очень сильны.

«Все команды серьезные. «Селтик» играет очень жестко и агрессивно. Они очень скоростные. Посмотрим, жизнь покажет, кто прав и не прав», — добавила Смородская.

Сегодня, 19 июля, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. Нынешний главный тренер красно-белых Руй Витория тренировал «Бенфику» с 2015 по 2019 год.

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Материалы сюжета: «Спартак» в отборе Лиги чемпионов 2021/2022: жеребьевка, расписание и результаты матчей, новости и обзоры