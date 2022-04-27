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Полузащитник «Вильярреала» Капу: «Энфилд» — это ад. Футболисты «Ливерпуля» просто хотят убить всех соперников»

Полузащитник «Вильярреала» Капу сравнил домашний стадион «Ливерпуля» с адом
Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Вильярреала» Этьен Капу рассказал о своем отношении к домашнему стадиону «Ливерпуля», на котором сегодня состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между мерсисайдцами и испанской командой.

«Энфилд» — это ад. Худший стадион, на котором я когда-либо был в Англии. Неважно, идет ли речь об атмосфере на арене или об игре соперника — на 90 минут ты оказываешься в аду. У игроков «Ливерпуля» есть возможность превосходить самих себя, вызывать у соперника только проблемы, причем постоянно и на любой точке поля.
«Ливерпуль» не останавливается, эта команда постоянно бежит и хочет только забивать. И даже когда «Ливерпуль» забивает, он не останавливается. Эта команда хочет просто отправить соперника в нокаут. Футболистам «Ливерпуля» неважно, кто перед ними. Они просто хотят убить всех, вот и все», — сказал в интервью AFP Капу.

Матч «Ливерпуль» — «Вильярреал» состоится сегодня, 27 апреля. Начало — в 22.00 (мск).

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