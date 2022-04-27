Форвард «Реала» Карим Бензема поделился впечатлениями от первого матча полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:4).

«Это был отличный первый полуфинальный матч против великолепной команды. «Манчестер Сити» лучше начал игру, но мы не сдались в конце первого тайма и начали создавать какие-то моменты. Вы должны быть в состоянии переждать шторм против таких больших команд. Это то, что мы сделали, и в итоге нам удалось забить три гола», — приводит слова Бензема Get French Football News.

Ответный матч состоится 4 мая в Мадриде. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.