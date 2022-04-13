Камавингва о победе «Реала» над «Челси»: «Это не чудо. Мы сделали тоже самое в матче с «ПСЖ»
Камавинга прокомментировал выход «Реала» в полуфинал Лиги чемпионов
Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга прокомментировал победу над «Челси» (3:1, 2:3 ДВ) по итогам двух матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Опасения были до самого конца, — приводит слова Камавинги GFFN. — «Реал» пропустил несколько мячей, но самое главное, что нам удалось ответить. Счастливы, что вышли в полуфинал. Люди, думали, что мы вылетели. Это не чудо. Мы сделали тоже самое в матче с «ПСЖ».
В полуфинале Лиги чемпионов «Реал» встретится с победителем матча «Атлетико» — «Манчестер Сити».
Новости