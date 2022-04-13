Денис Макаров прокомментировал выход «Реала» в полуфинал Лиги чемпионов

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров прокомментировал выход «Реала» в полуфинал Лиги чемпионов-2021/22.

«Это был очень тяжелый матч, на нервах. Я смотрел и переживал, но надеялся. Верил, что в какой-то момент они смогут забить. В первые 80 минут я вообще не увидел тот «Реал», который был на выезде. Я думаю они не ожидали, что «Челси» возьмет мяч под контроль. Но команды выиграла, встретимся в финале (улыбается)», — приводит слова Макарова пресс-служба «Динамо».

Вчера, 12 марта, «Челси» обыграл «Реал» в ответной встрече (3:2). В первом матче, 6 апреля, мадридская команда победила лондонский клуб со счетом 3:1.

Таким образом, по сумме двух игр «Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится с победителем матча «Манчестер Сити» — «Атлетико».