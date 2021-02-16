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Пирло рассказал об особенностях игры «Порту»

18:06
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Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло поделился ожиданиями от матча с «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Лига чемпионов — уникальный турнир, — цитирует тренера официальный сайт УЕФА 16 февраля. — В нем за победу борется столько команд. Каждый хочет завоевать трофей, и все зависит от того, насколько ты силен в конкретный момент, когда с кем-то встречаешься.

Очень важно быть готовыми психологически. «Порту» от нас отличается. В чемпионате он играет в более атакующий футбол, тогда как в Европе действует осторожнее. Мы стараемся действовать иначе, но иногда и нам приходится обороняться».

Матч «Порту» — «Ювентус» состоится 17 февраля. Начало в 23.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029476--porto-vs-juventus/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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