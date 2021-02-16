«Барселона» — «ПСЖ», Лига чемпионов: во сколько начало, где смотреть матч
21:30
Сегодня состоится матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Барселона» на своем поле примет «ПСЖ». Начало матча — в 23.00 по московскому времени.
В последний раз команды встречались также в 1/8 финала турнира, и каталонцы обыграли соперника по сумме двух матчей, несмотря на разгром в первой игре со счетом 0:4.
Следить за матчем «Барселона» — «ПСЖ» вы можете в трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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