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«Барселона» — «ПСЖ», Лига чемпионов: во сколько начало, где смотреть матч

21:30
В последний раз «Барселона» и «ПСЖ» играли в рамках Лиги чемпионов в 2017 году. Фото AFP
В последний раз «Барселона» и «ПСЖ» играли в рамках Лиги чемпионов в 2017 году. Фото AFP
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Сегодня состоится матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Барселона» на своем поле примет «ПСЖ». Начало матча — в 23.00 по московскому времени.

В последний раз команды встречались также в 1/8 финала турнира, и каталонцы обыграли соперника по сумме двух матчей, несмотря на разгром в первой игре со счетом 0:4.

Следить за матчем «Барселона» — «ПСЖ» вы можете в трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Барселона» — «ПСЖ»

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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