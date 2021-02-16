Дибала и Бонуччи не сыграют с «Порту» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло на пресс-конференции перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту» рассказал о состоянии здоровья своих игроков.

«Рэмзи сможет сыграть, Дибала и Бонуччи не готовы, — приводит слова специалиста сайт «Ювентуса». — Тем не менее, они полетят с нами в Порту, потому что они хотят быть рядом с командой в важные моменты».

15 февраля «Ювентус» сообщил, что из-за проблем с подколенным сухожилием правого бедра матч пропустит вингер Хуан Куадрадо.

Матч «Порту» — «Ювентус» состоится 17 февраля на стадионе «Драгау» в Португалии. Начало встречи — в 23.00 (мск).