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Сегодня, 05:22

Закария поделился эмоциями от первого гола за «Челси»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Челси» Денис Закария прокомментировал победу над «Динамо» (2:1) в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Швейцарец в этой встрече впервые забил за «синих».

«Я очень счастлив такому дебюту за «Челси» — забил гол и команда победила. Для меня важно показать хорошую игру и помочь команде выиграть. Работа выполнена, и поэтому я счастлив», — цитирует пресс-служба УЕФА Закария.

«Челси» с первого места вышел в плей-офф. Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 7 ноября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).

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