Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо рассказал, как отреагировал на вылет команды из Лиги чемпионов.

«Я провел три ночи практически без сна, но это часть жизни, это часть футбола. Я прошел через несколько подобных ситуаций, но самым важным было то, что нам удалось хорошо отреагировать и победить в матче с «Ньюкаслом».

Это был важный матч, результат, который нам был очень нужен. Но то, как играла команда — это позитивный момент. И это дает нам гораздо больше шансов на итоговое завоевание титула в последних трех матчах английской премьер-лиги», — приводит слова Фернандиньо ESPN.

«Манчестер Сити» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/2 финала, проиграв «Реалу» по сумме двух матчей со счетом 5:6. В финале турнира «Реал» сыграет с «Ливерпулем».