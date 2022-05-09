Фернандиньо — о вылете из Лиги чемпионов: «Провел три ночи практически без сна»
Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо рассказал, как отреагировал на вылет команды из Лиги чемпионов.
«Я провел три ночи практически без сна, но это часть жизни, это часть футбола. Я прошел через несколько подобных ситуаций, но самым важным было то, что нам удалось хорошо отреагировать и победить в матче с «Ньюкаслом».
Это был важный матч, результат, который нам был очень нужен. Но то, как играла команда — это позитивный момент. И это дает нам гораздо больше шансов на итоговое завоевание титула в последних трех матчах английской премьер-лиги», — приводит слова Фернандиньо ESPN.
«Манчестер Сити» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/2 финала, проиграв «Реалу» по сумме двух матчей со счетом 5:6. В финале турнира «Реал» сыграет с «Ливерпулем».