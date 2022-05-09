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Фернандиньо — о вылете из Лиги чемпионов: «Провел три ночи практически без сна»

Фернандиньо рассказал, как отреагировал на вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов
Екатерина Савостина
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо рассказал, как отреагировал на вылет команды из Лиги чемпионов.

«Я провел три ночи практически без сна, но это часть жизни, это часть футбола. Я прошел через несколько подобных ситуаций, но самым важным было то, что нам удалось хорошо отреагировать и победить в матче с «Ньюкаслом».

Это был важный матч, результат, который нам был очень нужен. Но то, как играла команда — это позитивный момент. И это дает нам гораздо больше шансов на итоговое завоевание титула в последних трех матчах английской премьер-лиги», — приводит слова Фернандиньо ESPN.

«Манчестер Сити» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/2 финала, проиграв «Реалу» по сумме двух матчей со счетом 5:6. В финале турнира «Реал» сыграет с «Ливерпулем».

Источник: https://www.espn.com/soccer/manchester-city-engman_city/story/4661792/man-citys-fernandinho-premier-league-title-is-in-our-hands
Фернандо Луис Роза (Фернандиньо)
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