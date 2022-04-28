Питер Крауч считает, что у «Вильярреала» остаются шансы в противостоянии с «Ливерпулем»

Экс-нападающий «Ливерпуля» Питер Крауч прокомментировал победу «красных» над «Вильярреалом» (2:0) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Отыгрывать три пропущенных мяча «Вильяреалу» было бы слишком сложно. Два же оставляют ему шанс, хотя все равно сделать это будет тяжело, учитывая то, какую форму набрал «Ливерпуль», — цитирует пресс-служба УЕФА Крауча.

Ответный матч между «Ливерпулем» и «Вильярреалом» пройдет 3 мая в Испании. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.