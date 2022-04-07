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Полузащитник «Вильярреала» Парехо: «Мы обыграли одну из лучших команд мира»

Парехо поделился эмоциями от победы «Вильярреала» над «Баварией» в 1/4 финала Лиги чемпионов
Екатерина Савостина
Корреспондент
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Полузащитник «Вильярреала» Дани Парехо высказался о победе над «Баварией» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (1:0).

«Это был невероятный матч. Мы хорошо атаковали, а «Бавария» редко создавала голевые моменты на другом конце поля. Мы обыграли одну из лучших команд мира.

На самом деле сегодня мы были значительно лучше, чем «Бавария». Команда действительно хорошо поработала, чтобы подготовиться. Мы хорошо разобрались во всем.

Мы были амбициозны, играли на победу. Я думаю, что это первое поражение «Баварии» в Европе в этом сезоне», — приводит слова Парехо официальный сайт УЕФА.

Ответная игра состоится 12 апреля в Мюнхене на «Альянц-Арене».

Источник: https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2034655--villarreal-vs-bayern/
Даниэль Парехо
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ФК Бавария
ФК Вильярреал
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