Определились все полуфиналисты Лиги чемпионов

В среду, 17 апреля, состоялись заключительные ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. По их итогам определились полуфинальные пары турнира.

«Реал» в серии пенальти обыграл «Манчестер Сити» (1:1, пен. — 4:3), а «Бавария» выиграла у «Арсенала» (1:0).

Таким образом, в 1/2 финала дортмундская «Боруссия» встретится с «ПСЖ», а «Бавария» встретится с «Реалом». Первые матчи этой стадии пройдут 30 апреля и 1 мая, ответные — 7 и 8 мая. Финальный матч запланирован на 1 июня на «Уэмбли» в Лондоне.