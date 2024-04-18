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«Реал» в серии пенальти победил «Манчестер Сити» и пробился в полуфинал Лиги чемпионов

«Реал» по пенальти обыграл «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов
Евгений Козинов
Корреспондент
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Родригу.
Фото Reuters

«Реал» обыграл «Манчестер Сити» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов — 1:1, серия пенальти — 4:3. Встреча прошла на стадионе «Этихад» в Англии.

Бразильский нападающий мадридцев Родригу на 12-й минуте встречи открыл счет. Хозяева отыгрались в конце встречи — забил полузащитник Кевин де Брейне.

Так как первая игра завершилась вничью (3:3), команды сыграли еще два тайма по 15 минут. В дополнительное время голов забито не было, поэтому победитель определился в серии пенальти, где точнее оказались игроки мадридской команды.

Лига чемпионов. 1/4 финала
17 апр, 22:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
1:1
Реал

«Реал» по сумме двух матчей одержала победу и вышел в полуфинал турнира, где сыграет с «Баварией», переигравшей в среду «Арсенал» (1:0).

Гарри Кейн, Эрлинг Холанн и&nbsp;Джуд Беллингем. «Манчестер Сити» — «Реал»: дополнительное время. «Бавария» прошла «Арсенал». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
Кевин де Брейне
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ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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