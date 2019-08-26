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«Олимпиакос» в хорошем настроении вылетел на матч с «Краснодаром»

11:16

Игроки «Олимпиакоса» вылетели из Греции на ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара». В первой игре клуб из Пирея победил со счетом 4:0. Судя по фото, греческие футболисты едут в Россию в хорошем настроении.

Матч «Краснодар» — «Олимпиакос» состоится в столице Кубани 27 августа, начало игры — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Краснодар» — «Олимпиакос»

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/2020. Отбор «Краснодара»




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