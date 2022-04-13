Нойер заявил, что ему тяжело принять вылет «Баварии» от «Вильярреала» в 1/4 финала Лиги чемпионов

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал вылет команды в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Все, кто был на стадионе, выложились на максимум ради выхода «Баварии» в полуфинал, в том числе болельщики на трибунах. От этого еще сложнее принять поражение», — приводит пресс-служба мюнхенцев слова Нойера.

Вчера, 12 апреля, «Бавария» сыграла вничью с «Вильярреалом» (1:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и проиграла испанской команде по сумме двух встреч со счетом 1:2.

В полуфинале Лиги чемпионов «Вильярреал» сыграет с победителем пары «Ливерпуль» — «Бенфика».